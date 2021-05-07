Tam kapanmada emekliler maaşını nasıl alacak? Emekli maaşı, ikramiye, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar yasaktan muaf mı?

TAM KAPANMADA EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINACAK?

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.