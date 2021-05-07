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    • 07.05.2021 10:12
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    Tam kapanmada emekliler maaşını nasıl alacak? Emekli maaşı, ikramiye, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar yasaktan muaf mı?

    Emekli maaşları ve ikramiyeleri tam kapanmada nasıl alınacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını ve ikramiyelerini almak için tam kapanmada bankalara giderken sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayaklarını araştırıyorlar. Öte yandan, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar için 6-7-10-11-12 Mayıs tarihlerinde banka çalışma saatlerinin değiştirileceği duyuruldu. Peki, ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada emekliler maaşını nasıl alacak?

    Emekli vatandaşlar maaşlarını ve ikramiyelerini almak için tam kapanmada bankalara giderken sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayaklarını araştırıyorlar. Bu noktada, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar için 6-7-10-11-12 Mayıs tarihlerinde banka çalışma saatlerinin değiştirileceği duyuruldu. Peki, Emekli ikramiyeleri tam kapanmada nasıl alınacak? Sokağa çıkma yasağında bayram ikramiyeleri çekilebilecek mi? Emekli ikramiyesi ve maaşı alacaklar yasaklardan muaf mı? İşte güncel banka çalışma saatleri!

    TAM KAPANMADA EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINACAK?

    Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

    Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

    Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

    Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

        BANKALARDAN EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ KARARI!

        TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı belirtildi.

        6-7-10-11-12 MAYIS BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

        Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihinde hesaplara yatırıldı.

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Emekli maaşları bayramdan önce yatıp yatmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken hali hazırda devam eden 17 günlük sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği göz önünde bulundurulursa bayramdan önce emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmiyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
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        Haberler Güncel Tam kapanmada emekliler maaşını nasıl alacak? Emekli maaşı, ikramiye, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar yasaktan muaf mı?