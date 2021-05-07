Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.

BU ARABALAR NASIL TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR?

Konuyla ilgili edindiği bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Melis Coşan "Turistler vekaletle kendi araçlarıyla ülkeye girip tekrar kendi araçlarıyla çıkabiliyorlar. İşte bu yöntemle suçlular ülkeye araçlarıyla geliyorlar. Ancak çıkış olmuyordu. Böylelikle söz konusu lüks araçları ülkeye sokmuş oluyorlar. Sahte belge düzenleyerek noterlerde tescil ettiriyorlardı. Bu sayede yeni bir plaka üzerinden yeni araçmış gibi satışı yapılmış oluyordu. Böylelikle hem ÖTV'den hem de vergiden kaçmış oluyorlardı. Söz konusu lüks araç vurgununun kamuya zararı ise 24 milyon TL'yi buluyor" dedi.