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    • 07.05.2021 10:09
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    ? Hangi gün? Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılır?

    Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde binlerce vatandaş ? Hangi gün? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek gün her yıl hangi tarihe ve güne denk geldiği Müslüman alemi tarafından merakla araştırılıyor. Ellerin semaya yükseldiği, duaların okunduğu, ibadetlerin yapıldığı bu özel gecenin dini açıdan dopdolu geçirilmesi önemlidir. Peki Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılır?

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi 2021 ne zaman?

    İslamiyet'te çok özel, önemli bir yeri bulunan Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Hangi gün? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve heyecanlı bekleyişin başladığı bu özel gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili önemli bilgiler…

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.

    KADİR GECESİ DUASI

    Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:
    -Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
    - Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

        KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

        Kadir gecesini, Müslümanlar namaz kılmak, Kur'an okuma Allah'a dua etmek, günahlarından tövbe ve istiğfar etmek suretiyle tes'id derler. Hazret-i Aişe'den rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Ramazan gecelerini bu nevi ibadetlerle ihya ederdi (Buhari). Namaz huşusunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir.

        KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bu gecede kılınacak namaz 4 rekat veya 12 rekat şeklinde idrak edilebilir:1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas SuresiKadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

        KADİR GECESİ FAZİLETİ

        Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

        Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.
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