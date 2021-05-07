İslamiyet'te çok özel, önemli bir yeri bulunan Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Hangi gün? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve heyecanlı bekleyişin başladığı bu özel gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili önemli bilgiler…
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ DUASI
Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:
-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.