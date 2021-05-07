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    • 07.05.2021 20:15
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    Son dakika: 'da zirvesi! Dışişleri Bakanı ve Filistinli mevkidaşından önemli açıklamalar

    Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı , 'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

    İki bakan ortak basın açıklaması yaptı.



    Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

    Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



    "MISIR'LA BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" ifadesini kullandı.




        "TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKINA DESTEK KONUSUNDA HERKESTEN ÖNCE GELMEKTEDİR"

        Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir." dedi.

        Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da Filistin zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşından önemli açıklamalar