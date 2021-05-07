Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.
İki bakan ortak basın açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
"MISIR'LA BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" ifadesini kullandı.