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    Son dakika: açıkladı: Eren-7 operasyonu kapsamında 'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , Eren-7 operasyonu kapsamında, kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyon devam ediyor.

    AA
    Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    , 'nin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
    Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

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