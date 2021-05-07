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    • 07.05.2021 17:46
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    'ın ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

    'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    AA
    Hatay'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar...

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ekiplerin dedektör köpekler "Cesur", "Öğle" ve "Tonaj" ile söz konusu adreslerde yaptığı aramada, 665 gram sentetik uyuşturucu, 23,75 gram bonzai, 63,1 gram esrar, 0,17 gram eroin, 0,74 gr metamfetamin, 9 uyuşturucu nitelikte hap, 61,93 gram , uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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