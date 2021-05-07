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    • 07.05.2021 17:19
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    ? ? 9 gün olacak mı?

    Gündemde binlerce kişi merakla ? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde bayram için de heyecanlı bekleyiş başladı, özellikle tatil yapıp dinlenmek isteyen ? 9 gün olacak mı? Sorgulamalarını yapıyor. Kamu ve özel sektörde çalışanlar, öğrenciler Ramazan Bayramı’nı 9 gün tatil olarak mı geçirecek? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

    Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2021 bayram tatili kaç gün? 9 gün olacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, bayram tatili 9 gün olarak uzatılacak mı? Çalışanlar idari izinli mi olacak? Okullarda derslere ara mı verilecek? İşte detaylar…

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Ramazanda ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır. Ayrıca Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınmaktadır. Kuran okuyup, dua etmek de Ramazan ayında yapılacak ibadet arasında yer almaktadır.

        Ramazanda sahur ve iftar yapmak da bir ibadet sayılmaktadır. Ayrıca bol bol tesbih çekilebilir.

        RAMAZANDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

        Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ''Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.'' Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.

        Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah'ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah'tan başka ilah yoktur." anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

        Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

        RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile ilgili Diyanet İşleri tarafından özel olarak açıklanan ve belirtilen dua ve tesbihler yoktur. Fakat Kur'an-ı Kerim okumak ve tesbih çekmek ibadet etmek için Ramazan ve Ramazanın dışında da en güzel yoldur. İşte okunabilecek dualar birkaç örnek:

        Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

        Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

        "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

        "Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara, 285-286)

        "Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla." (Ibrahim Su re si, 41. ayet)

        "Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

        "Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

        "Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)
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