Spotify'daki rezalete, RTÜK dur demiş, İslam dinini hedef alan ve FETÖ propagandası yapan içerikler platformdan kaldırılmıştı. Spotify, bundan sonra bu tarz içeriklerin önüne geçmek için de yeni bir yazılım programı kullanmaya başladı.
Konuyla ilgili platforma lisans verildiğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özel açıklamalarda bulundu.
Platformun içeriklerini yasalara uygun şekilde düzenlemek zorunda olduğunu belirten Şahin, "Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız.
Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans başvuruları RTÜK'e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artıyor." dedi.
CEZA DEĞİL UYARI!
RTÜK Başkanı Şahin televziyondaki kalabalık görüntülerin kullanılmaması için talimat verdiği iddialarına da yanıtladı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Şahin, "Böyle bir şey mümkün olabilir mi? RTÜK Başkanı olarak kanal yöneticilerini özel telefondan arayıp talimat verme gibi bir durum asla olamaz. RTÜK, sadece olağanüstü durumlarda, mesela terör unsuru içeren, şiddet içeren görüntülerin toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğini göz önüne alarak kanallara uyarıda bulunabilir.