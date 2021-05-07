Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 09:15
    ABONE OL

    Başkanı Şahin'den açıklaması: Yayıncılık ilkelerine uymak zorunda

    Müzik platformu 'ın İslam dinine hakaret eden içeriklerine izin verdiği ve açık bir şekilde FETÖ propagandasına ses çıkarmadığı ortaya çıkmış daha sonra Spotify bu içerikleri engelleyici yeni bir yazılım kullanmaya başlamıştı. Gelişmelerin ardından geçtiğimiz aylarda Spotify, 'ün uyarısı üzerine lisans başvurusunda bulunmuştu. Spotify'ın bundan sonra nasıl bir denetime tabi tutulacağını RTÜK Başkanı açıkladı. Öte yandan RTÜK Başkanı Şahin televziyondaki kalabalık görüntülerin kullanılmaması için talimat verdiği iddialarına da yalanladı.

    RTÜK Başkanı Şahin'den Spotify açıklaması!

    Spotify'daki rezalete, RTÜK dur demiş, İslam dinini hedef alan ve FETÖ propagandası yapan içerikler platformdan kaldırılmıştı. Spotify, bundan sonra bu tarz içeriklerin önüne geçmek için de yeni bir yazılım programı kullanmaya başladı.

    Konuyla ilgili platforma lisans verildiğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özel açıklamalarda bulundu.

    Platformun içeriklerini yasalara uygun şekilde düzenlemek zorunda olduğunu belirten Şahin, "Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız.

    Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans başvuruları RTÜK'e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artıyor." dedi.

    CEZA DEĞİL UYARI!
    RTÜK Başkanı Şahin televziyondaki kalabalık görüntülerin kullanılmaması için talimat verdiği iddialarına da yanıtladı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Şahin, "Böyle bir şey mümkün olabilir mi? RTÜK Başkanı olarak kanal yöneticilerini özel telefondan arayıp talimat verme gibi bir durum asla olamaz. RTÜK, sadece olağanüstü durumlarda, mesela terör unsuru içeren, şiddet içeren görüntülerin toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğini göz önüne alarak kanallara uyarıda bulunabilir.



        'ARŞİV' DİYE YAZARAK BELİRTİN DEDİK
        Yaptığımız incelemelerde tam kapanma öncesinde çekilmiş kalabalık sokakları, caddeleri sanki yeniymiş gibi gösteren televizyonların olduğunu gördük. Bunun halkımızda yanlış algıya yol açacağı malumdur. Eskiden çekilmiş bu görüntüleri 'arşiv' diye yazarak belirtin dedik. Mevzuatımız da bunu söylüyor. Uyulmaması durumunda bu yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi demektir. Bunun yasal yaptırımı da var. Ama biz ceza yerine uyarmayı tercih ettik. Ceza versek bildik eleştirileri almaz mıydık? Evlerinde kurallara uyarak oturan vatandaşlarda sanki herkes sokaklarda geziyor gibi bir algı oluşmasın istedik. Ama bizim tüm bu iyi niyetimize rağmen beni hedef alarak yıpratmak isteyenler var. Bu tarz karalama kampanyası beni asla yıldırmaz. Yolumda kararlılıkla yürümeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mehmetçik kritik noktayı ele geçirdi
        Haberler Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den Spotify açıklaması: Yayıncılık ilkelerine uymak zorunda