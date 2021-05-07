Tam kapanma sürecinde pazarların çalışma saatleri evin meyve, sebze vb. gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda pazarların açık olacağı gün hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, pazarlar açık mı? 2021 Mayıs pazarlar ne zaman açılacak, hangi günler açık olacak? İşte bilgiler...
PAZARLAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ GÜNLER AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığının pazar yeri genelgesine göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri 10.00-17.00 arası açık olacak.
İşte genelgede yer alan bilgiler;
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
8 VE 15 MAYIS'TA AÇIK
- Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs'a denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.