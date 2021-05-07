Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu? Resmi tatilin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar resmi tatil ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Pazartesi Salı tatil mi oldu?