Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu? Resmi tatilin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar resmi tatil ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Pazartesi Salı tatil mi oldu?
RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.