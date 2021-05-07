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    • 07.05.2021 19:01
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    başlıyor? 10-11 Mayıs oldu?

    başlıyor? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatilin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar 10-11 Mayıs oldu sorusuna yanıt arıyor. 9 gün bayram tatilinde kamu personelleri tatil yapabilecek. Özel sektör çalışanları ise bu tatilden faydalanamayacak.

    takvim.com.tr
    Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu?

    Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu? Resmi tatilin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar resmi tatil ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Pazartesi Salı tatil mi oldu?

    RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
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    Haberler Güncel Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu?