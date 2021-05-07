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    • 08.05.2021 00:48
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    Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa nerede?

    Mescid-i Aksa önemi nedir? Müslümanlar için önemli yerlerden birisi olan Mescid-i Aksa nerede? Müslümaların ilk kıblesi olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa son gelişmeler ışığında yeniden gündeme geldi. Peki Mescid-i Aksa nerede?

    takvim.com.tr
    Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa nerede?

    Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa nerede? Müslümanlar için kutsal yerlerden birisi olan Mescid-i Aksa son gelişmelerin ardından gündemin ilk sırasına oturdu. Mescid-i Aksa'nın konumu ve tarihi önemi büyük önem sarf ediyor.

    MESCİD-İ AKSA NEREDE?

    Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır.

    MESCİD-İ AKSA ÖNEMİ NEDİR?

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan.

    Müslümanlar tarafından; ilkkıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra'dan İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle kutsaldır.

    İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı. Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.

        Selahaddin Minberi'nin birebir kopyası, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılarak 2007'de Kıble Mescidine yerleştirildi.

        Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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