Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa nerede? Müslümanlar için kutsal yerlerden birisi olan Mescid-i Aksa son gelişmelerin ardından gündemin ilk sırasına oturdu. Mescid-i Aksa'nın konumu ve tarihi önemi büyük önem sarf ediyor.
MESCİD-İ AKSA NEREDE?
Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır.
MESCİD-İ AKSA ÖNEMİ NEDİR?
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan.
Müslümanlar tarafından; ilkkıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra'dan İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle kutsaldır.
İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı. Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.