Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa nerede? Müslümanlar için kutsal yerlerden birisi olan Mescid-i Aksa son gelişmelerin ardından gündemin ilk sırasına oturdu. Mescid-i Aksa'nın konumu ve tarihi önemi büyük önem sarf ediyor.