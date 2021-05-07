İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.
Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
İSRAİL POLİSİ SALDIRDI: 163 YARALI VAR
Akşam saatlerinde İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.
İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.
Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 163'e yükseldi.