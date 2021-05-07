



Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.



İSRAİL POLİSİ SALDIRDI: 163 YARALI VAR

Akşam saatlerinde İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.



İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.