Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi. A Haber'e bağlanan Kalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in kademeli ve stratejik saldırılarının ilk defa olmadığını belirten Kalın, işgalci İsrail'in Ramazan'ı hiçe sayan tavrıyla karşı karşı olduğumuzu belirtti. İşte o açıklamalar...

"İŞGAL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA'YI DERHAL TERK ETMELİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA BASKININA TEPKİ

Oktay, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.