Elon Musk SNL saat kaçta hangi kanalda? Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir?

Elon Musk SNL saat kaçta hangi kanalda? Elon Musk canlı yayın kripto para takipçileri tarafından sorgulanıyor. dünyadaki Doge yatırımcılarının hepsinin gözü Musk'ın katılacağı Saturday Night Life (SNL) isimli şova çevrildi. Peki Elon Musk SNL saat kaçta hangi kanalda?
ELON MUSK SNL SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. Bu nedenle dünyadaki Doge yatırımcılarının hepsinin gözü Musk'ın 8 Mayıs Cumartesi gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda ne söyleyeceğinde.
Nbc TV'de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program TSİ 18.30'da Nbc TV'de takip edilebilecek.
ELON MUSK DESTEKLİYOR
Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin'e olan desteğini sürdürüyor. Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin'e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazanıyor. Musk'ın SNL'de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin'e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk "Kesinlikle" cevabını da verdi. 8 Mayıs'ta Musk'ın katılacağı program TSİ 18:30'da NBC'den takip edilebilecek.
Forbes'a göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk, TV programı için espri fikri isterken, "SNL için espri fikriniz var mı? Ne yapmalıyım?" diye sordu.
Konuk sunucu Musk, kendi espri fikirlerini sıralarken, "James Bond'u canlandırmak, Baby Shark, 'Ironi Man' (Süper kahraman Iron Man karakterini 'Ironi' olarak değiştirdi)" yazdı.