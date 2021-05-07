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    • 07.05.2021 16:06
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    Son dakika: 'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama! | HAVA DURUMU

    Son dakika haberleri… ’nın yaklaşması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konu havanın nasıl olacağı merak edildi. , bir haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

        Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, Karadeniz Bölgesinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

        BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
        Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre bayram arifesinde başlayan hava sıcaklıkları bayramın 1. günü de devam edecek.
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        Haberler Güncel Son dakika: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama! | HAVA DURUMU