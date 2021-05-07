Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından; 18 dönümlük araziye inşa edilen, büyüklüğü 5 bin 744 metrekare, kapalı ve açık alan kapasitesi tamamlandığında 20 bin kişi kapasiteli olacak olan Levent Camisi'nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor.
Havadan görüntülenen camide kaba inşaatın bitmek üzere olduğu görülürken, en geç 2022 senesi içinde de caminin tamamlanmış olması bekleniyor.
"KABA İNŞAATIN YÜZDE 75'LİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI"
Camide şu ana kadar nelerin yapıldığını anlatan Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Kaba inşaatımızın yüzde 75'lik bölümünü şükürler olsun tamamlamış bulunuyoruz.
Şu anda ana kubbemizin iskelesi kuruluyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de ana kubbemizi örtüp bitirdikten sonra kubbenin olduğu yere bayrak asacağız.