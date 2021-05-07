Dikkat ettiğimiz husus dayanıklılık. Betonarme yapıda da dayanıklılığı, ilk olarak statik projenizin sağlıklı olmasıyla temin edersiniz. İkinci olarak da dayanıklılığı, demir ve betonunuzu çok kaliteli ve standartlara uygu belki de bir tık ötesinde kullanarak sağlarsınız" şeklinde belirtti.