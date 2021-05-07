10 Mayıs haftaya okullar tatil mi? Ramazan Bayramı ile birlikte okullar 9 gün tatil mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Müslüman alemi Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı bir yandan da tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Eğitimine koronavirüsten dolayı uzaktan devam eden milyonlarca öğrenci bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte detaylar…
RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü devam edecek olan Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor. Pazar günü ile birleştiğinde arefe günü öğleden sonra eklenince 4,5 günlük bir zaman dilimi yapıyor. Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai gerçekleştiriyor.Buna göre de Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatil gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar neticesinde yayımlanan genelge doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 10-11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılması ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.
Öğretmenlerde kamu personelleri arasında yer aldığından bayram haftasında canlı ders olmayacak ve okullar tatil olacak. Yani 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı ders yapılmayacak.