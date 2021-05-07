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    • 07.05.2021 17:52
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    Milyonlarca öğrenci merakla ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı’ndan dolayı tatilin o haftayı kapsayacak şekilde olup olmayacağını merak eden öğrenciler gündemde araştırmalara başladı. Peki ? Koronavirüsten dolayı tam kapanma uygulanırken okullardaki eğitimlerde uzaktan canlı ders olarak işleniyordu. Peki Ramazan Bayramı tatilinde dersler olmayacak mı?

    takvim.com.tr
    10 Mayıs haftaya okullar tatil mi?

    10 Mayıs haftaya okullar tatil mi? Ramazan Bayramı ile birlikte okullar 9 gün tatil mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Müslüman alemi Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı bir yandan da tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Eğitimine koronavirüsten dolayı uzaktan devam eden milyonlarca öğrenci bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte detaylar…

    RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

    Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü devam edecek olan Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor. Pazar günü ile birleştiğinde arefe günü öğleden sonra eklenince 4,5 günlük bir zaman dilimi yapıyor. Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai gerçekleştiriyor.Buna göre de Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatil gerçekleşiyor.

    Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar neticesinde yayımlanan genelge doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 10-11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılması ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

    Öğretmenlerde kamu personelleri arasında yer aldığından bayram haftasında canlı ders olmayacak ve okullar tatil olacak. Yani 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı ders yapılmayacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar ne zaman açılacak ve akabinde ne zaman kapanacak sorusu, şu an eğitimlerini uzaktan sürdüren binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okulların kapanış tarihi hakkında detayları merak eden pek çok kişi, bakanlığın bu konuda yapmış olduğu açıklamayı sorguluyor. Diğer taraftan 17 günlük tam kapanmanın ardından okulların açılması ve sınavların gerçekleştirilmesi konuşuluyor.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

        MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

        Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.
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