Green Card sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card sonuçları için geri sayım sürüyor. Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı?
GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?
Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor. Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.
GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Green Card sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
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GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
Çekiliş sonuçları 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da açıklanacak.