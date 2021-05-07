GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI!

Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor. Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD'ye yatırım yapmak, ABD'den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.