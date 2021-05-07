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    • 08.05.2021 00:07
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    sonuçları açıklandı mı? 2022 ? ?

    sonuçları açıklandı mı? 2022 için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlayan yerleşme programı Green Card çekilişine her yıl binlerce kişi başvuruyor. ABD'de çalışma hayalleri kuranlar sonuçları nasıl ve ne zaman öğrenebileceğini merak ediyor. Peki 2021 ? ?

    takvim.com.tr
    Green Card sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card ne zaman açıklanıyor?

    Green Card sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card sonuçları için geri sayım sürüyor. Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı?

    GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

    Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor. Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

    Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

    GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Green Card sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

    GREEN CARD SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

    Çekiliş sonuçları 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da açıklanacak.

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI!

        Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor. Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD'ye yatırım yapmak, ABD'den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.

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