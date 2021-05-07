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    Son dakika: , Sinopharm'ın aşısına acil kullanım onayı verdi

    Son dakika haberi... , u Sinopharm'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

    AJANSLAR
    Sinopharm'ın aşısına acil kullanım onayı!

    DSÖ, Çin'in Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.


    DSÖ ONAYINI ALAN ALTINCI AŞI
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada "DSÖ, Sinopharm (Beijing) Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı oldu" dedi.

    FİLİPİNLER GERİ İADE ETMİŞTİ
    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.

    Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti.



        Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

        Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



        Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin." ifadesini kullandı.

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