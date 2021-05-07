



Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.