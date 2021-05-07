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    • 07.05.2021 15:30
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    MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

    PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

    Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler şöyle sıralandı;

    "3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Kanas, av tüfeği, 36 taarruz- savunma el bombası,

    20 kilo patlayıcı, 1500 PMK mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 4 KWA jeneratör, hilti, 2 el dürbünü, 2 kamuflajlı termal şemsiye, 2 jelikan benzin."

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi