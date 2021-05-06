Cüzdan duası nasıl okunur? Ramazan'ın son Cuması okunacak dua ve kılınacak namazlar nelerdir?

RAMAZAN'IN SON CUMASI OKUNACAK DUA (CÜZDAN DUASI)

Ramazan ayının son cuması okunacak bu duanın faydası ve tesirinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılmaktadır.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.