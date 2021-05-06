Cüzdan duası nasıl okunur? Ramazan'ın son Cuması okunacak dua ve kılınacak namazlar nelerdir?

Cüzdan duası nasıl okunur? Ramazan'ın son Cuması okunacak dua nedir? Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bunlar için dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Peki Ramazan'ın son Cuması okunacak Cüzdan duası nasıl okunur?
RAMAZAN'IN SON CUMASI OKUNACAK DUA (CÜZDAN DUASI)
Ramazan ayının son cuması okunacak bu duanın faydası ve tesirinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılmaktadır.
Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.
Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır.Eskisi suya atılır. A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.