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    • 06.05.2021 10:14
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    istlere Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu

    haberi... MSB: kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı ist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." denildi.

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    Haberler Güncel Teröristlere Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu