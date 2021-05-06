Koronavirüs aşısında kritik 2. doz uyarısı! Yapılmazsa...

Koronavirüs aşısında 2 kritik son dakika açıklaması geldi. Covid-19 aşılarının koruyucu etkiye sahip olabilmesi için iki doz olarak uygulanması gerekiyor. En azından şu ana kadarki çalışmalar bu yönde. İlk dozun üzerinden belirli bir zaman geçtiğinde ikinci doz aşının olunması gerekiyor. Peki ya herhangi bir sebepten dolayı ikinci doz aşı olunmazsa ne olur? Ayrıca aşıyı yaptıranlar ve ikinci dozu da olanların takibinde de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.
GEÇ ALINSA DA ETKİLİ OLABİLİR
Hangi aşıyı olduğunuza bağlı olarak ikinci dozun 3-4 hafta (Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre Biontech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta) sonra yapılması gerekiyor. Bir araştırmaya göre aşıların ilk dozu zayıf bir bağışıklık etkisi oluşturuyor, ikinci dozdan sonra ise Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesinde daha güçlü bir reaksiyon ortaya çıkıyor.
İKİNCİ KOVİD AŞISI ZAMANINDA ALINMAZSA BAŞA MI DÖNÜLÜYOR?
Uzmanlar, ikinci dozu iptal etmenin ya da geciktirmenin ideal bir karar olmadığı yönünde hemfikir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ilk dozdan sonra en geç 42. güne kadar ikinci doz alınmalı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İkinci dozun bu süreden sonra alınması durumunda ne kadar koruyucu olduğuna yönelik yeterli veri yok. Öte yandan uzmanlar, ikinci doz zamanında uygulanmadığında seriyi yeniden başlatmaya şimdilik gerek duymuyor, ikinci doz geç de alınsa etkili olacağını düşünüyor.