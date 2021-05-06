Koronavirüs aşısında kritik 2. doz uyarısı! Yapılmazsa...

Koronavirüs aşısında 2 kritik son dakika açıklaması geldi. Covid-19 aşılarının koruyucu etkiye sahip olabilmesi için iki doz olarak uygulanması gerekiyor. En azından şu ana kadarki çalışmalar bu yönde. İlk dozun üzerinden belirli bir zaman geçtiğinde ikinci doz aşının olunması gerekiyor. Peki ya herhangi bir sebepten dolayı ikinci doz aşı olunmazsa ne olur? Ayrıca aşıyı yaptıranlar ve ikinci dozu da olanların takibinde de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.