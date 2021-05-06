Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı. Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.
Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.
İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.
Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin 415'e yükseldi.
İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
240 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI
Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına hızla devam ediliyor.
Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.
Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.
DÜNYA GENELİNDEKİ RAKAMLAR AÇIKLANDI
Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 279 milyon 900 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 246 milyon 780 bin ile ABD, 156 milyon 80 bin ile Hindistan, 50 milyon 90 bin ile İngiltere, 43 milyon 960 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 24 milyon 12 bin ile Türkiye, 22 milyon 410 bin ile Fransa, 21 milyon 160 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 110 bin ile Rusya, 18 milyon 470 bin ile Meksika, 17 milyon 130 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 14 milyon 50 bin ile Kanada, 12 milyon ile Polonya, 10 milyon 670 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 470 bin ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.
Bu ülkeyi 120,93 doz ile İsrail, 107,85 ile BAE, 88,22 ile San Marino, 77,68 ile Şili, 77,44 ile Malta, 75,42 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,79 ile ABD, 73,78 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,76 ile Katar, 53,78 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN YEDİNCİ ÜLKE
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 353 bin 636 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer aldı.