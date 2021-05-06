Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra diplomasi trafiği başladı.
Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişareler Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl sonra yapılan görüşmelerle ilgili, "İkili ilişkiler, Suriye, Libya ve Irak'taki durum ele alındı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.