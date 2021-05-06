Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl sonra yapılan görüşmelerle ilgili, "İkili ilişkiler, Suriye, Libya ve Irak'taki durum ele alındı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.