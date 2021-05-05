"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME KAYNAK İÇİN BAKANLIĞIN VERDİĞİ YERİN SATIŞ KARARI HENÜZ VERİLMEDİ"

"Büyükşehir Belediyemizin Zeytinli Dalyan bölgesindeki gayri menkulü üç tarafının zaten yapılarla çevrilmesinden de anlaşılacağı üzere imarlı bir gayri menkuldür. Ancak Büyükşehir Belediyemiz gayrimenkulümüz ile Zeytinli Deresi arasındaki üzerinde arıtma bulunan Hazine'ye ait gayrimenkulünün de içinde bulunacağı, arıtmanın oradan taşınacağı kalan iki gayrimenkul için imar değişikliği yaparak bölgede evleri bulunan ve burada yaşayan hemşerilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda içinde pazar yeri, yeşil alan, park, çocuk bahçeleri, otopark, sosyal donatılar gibi kamusal alanların olduğu bir plan değişikliği için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelince CHP tandanslı kişilerin oluşturduğu sözde çevrecilik hassasiyeti ile hareket eden bir grup kamuoyunu yanıltmak üzere harekete geçerek çeşitli faaliyetlere başlamıştı."

"TÜMDENİZ ÇELEBİ ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA SAVUNMAYA GEÇTİ"

"Engin İnşaat'a ait satış reklamının gösterilmesi ile oluşan algı üzerine Büyükşehir Meclisinde konu gündeme gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz konu hakkında bilgi vermesini istediği Edremit Belediye Başkan yardımcısı, inşaat mühendisi ve bölgenin en önde gelen müteahhitlerinden Tümdeniz Çelebi önce 'Böyle bir şey yok' diyerek olayı inkar etmiş tarafımızdan yapılan açıklama ve verilen bilgiler üzerine 'Gürsel Tekin'i iyi tanıdığı ve görüştüğünü' söylemek zorunda kalıp önce inkar ettiği olayı savunmaya geçmiştir. Bu olay bir kez daha CHP'lilerin rant düzeni ve rant paylaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

"CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi belediye başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP yönetiminde olan sahillerdeki ilçelerden ve belediyeleri ziyaret etmekte oralarda müteahhitlik yapan belediye yöneticileriyle sıklıkla görülmektedir. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'lilerin bu ilgisi bölgedeki imar rantı olduğu zaman zaman ortaya dökülmektedir."