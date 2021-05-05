Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li siyasetçilerin ve belediyelerin anlaştıkları müteahhit ve emlakçılarla Kazdağları zeytinlik ve sahilini katlettiğini ifade etti.
Şahin ayrıca "Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştur" dedi.
"KAZDAĞLARI ADETA İMAR KATLİAMINA UĞRAMAKTA"
Şahin, "CHP'li siyasiler, CHP'li belediyeler ile müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta imar katliamına uğramaktadır. Bugün Edremit başta olmak üzere sahil beldelerinin hiçbir sahilinde Otopark, yeşil alan, park, yapacak bir metrekare yer yoktur"
"EKREM İMAMOĞLU, BATTAL İLGEZDİ SIK SIK EDREMİT'TE"
Mehmet Birol Şahin, ayrıca "CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi belediye başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP yönetiminde olan sahilllerdeki ilçelerden ve Belediyeleri ziyaret etmekte oralarda müteahhitlik yapan belediye yöneticileriyle sıklıkla görülmektedir. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'lilerin bu ilgisi bölgedeki imar rantı olduğu zaman zaman ortaya dökülmektedir. Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştu." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.