FETÖ'nün askeri öğrenciler mahrem imamı çıplak ayakla kaçarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet evlerinin finansörü olduğu tespit edilen Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine maaş adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi. Kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve daha önce FETÖ elebaşının talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatırdığı saptandı. Tüm bu tespitlerin ardından şüpehilinin Ümraniye'deki adresine, 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.