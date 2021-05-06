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    Sitokin fırtınası, ile birlikte hayatımıza girdi: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

    Sitokin fırtınası, ile birlikte hayatımıza girdi. Yüzlerce kişi, bu sorun nedeniyle hayatını kaybetti. İngiliz Prof. , bu durumu şöyle özetledi: Fırtınada, bağışıklık vücuttaki tüm dokuları düşman kabul ediyor. Yaptığı saldırılarla organ yetmezliğine hatta ölüme neden oluyor.

    Katil Sitokin

    Coronavirüs salgını, hayatımızı değiştirdi. Okul ve işler eve taşındı, maske ve dezenfektan günlük yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Doktorların 'sitokin fırtınası' dediği durum da pandemiyle birlikte öğrendiğimiz terimlerden biriydi...

    COVİD-19 salgınında yaşanan can kayıplarının en büyük nedeni olan bu durum, aslında 'vücudun kendi düşmanı' haline gelmesiydi. İngiliz Times gazetesi, pandemide doktorları en çok zorlayan bu duruma değindi.

    Manchester Üniversitesi'nden Prof. Dan Davis, "Vücut, bir virüsle karşılaştığında 2 tür tepki verir. Ya virüsü tanıyordur, onu nasıl yeneceğini bilir. Ya da daha önce karşılaşmadığı bu yabancı virüse karşı fazla miktarda sitokin salgılar.

        Ancak sitokinlerin vücuttaki bütün dokulara saldırması şiddetli enflamasyonlara, kan dolaşım sisteminde dengesizliklere, organ yetmezliklerine ve ölüme neden olur" dedi.

        COVİD- 19'un öncelikle akciğerlere zarar vermesi, sitokinlerin de burada salgılanmasını beraberinde getirdi. Sitokinlerin akciğer dokusuna verdiği zarar sonucu hastada solunum güçlüğü görüldü ve birçoğu entübe edildi.

        240 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR
        Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzaladı. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar tamam" dedi. Koca şöyle devam etti: Tedbirler sayesinde vaka sayısında önemli derece düşüş yaşadık.

            HİNDİSTAN YOĞUN BAKIMDA
            Virüsün             mutasyona uğradığı Hindistan'da, salgın zirve yaptı. Son 24 saatte 382 bin 315 vaka çıktı. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Bunların arasında 1 milyon 300 bin entübe edilen hasta da vardı!

            AH EBRU
            Bursa'da 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş (42), 6 aylık hamileydi. 23 Nisan'da COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Dün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Bebeğinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

            PANDEMİ ZİRVEDE
            Covid-19,             dünyanın zirvesine yerleşti! Nepal'deki Everest Dağı'nda 17 dağcıda virüs tespit edildi. Yetkililer ülke ekonomisine katkısından dolayı dağın turizme kapatılmamasını istedi.

                NOTLAR...
                AVRUPA İlaç Ajansı (EMA), Sinovac aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.
                BELÇİKA'DA aşı olanların kısıtlamadan muaf tutulması için Corona kartı uygulamasına başlandı.
                AB ülkeleri vatandaşlarının dörtte birini aşıladı.
                ELI Lilly ve AbCellera tarafından antikor ilacının tüm mutantlara karşı etkili olduğu açıklandı.
                ENDONEZYA'DA bir ilaç şirketinin COVİD-19 teşhisinde burundan örnek almak için kullanılan test çubuklarını yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.
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                Haberler Güncel Sitokin fırtınası, Covid-19 ile birlikte hayatımıza girdi: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti