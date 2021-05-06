Coronavirüs salgını, hayatımızı değiştirdi. Okul ve işler eve taşındı, maske ve dezenfektan günlük yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Doktorların 'sitokin fırtınası' dediği durum da pandemiyle birlikte öğrendiğimiz terimlerden biriydi...
COVİD-19 salgınında yaşanan can kayıplarının en büyük nedeni olan bu durum, aslında 'vücudun kendi düşmanı' haline gelmesiydi. İngiliz Times gazetesi, pandemide doktorları en çok zorlayan bu duruma değindi.
Manchester Üniversitesi'nden Prof. Dan Davis, "Vücut, bir virüsle karşılaştığında 2 tür tepki verir. Ya virüsü tanıyordur, onu nasıl yeneceğini bilir. Ya da daha önce karşılaşmadığı bu yabancı virüse karşı fazla miktarda sitokin salgılar.