240 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzaladı. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar tamam" dedi. Koca şöyle devam etti: Tedbirler sayesinde vaka sayısında önemli derece düşüş yaşadık.