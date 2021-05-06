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    • 06.05.2021 09:26
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    ? ? İşyerleri okullar tatil mi?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Mübarek Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde bayram heyecanı da sardı. Koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da başlaması her yıl olduğu gibi heyecanla beklenen ? Özellikle çalışanlar ve öğrenciler ne zaman, kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı’nda işyerleri okullar tatil mi olacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı hangi gün?

    Ramazan Bayramı hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşyerleri okullar tatil mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı bayramını da içerisine alan bir tam kapanma uygulandı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiğini, o gün okulların ve işlerin tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

    2021 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Ramazanda ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır. Ayrıca Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınmaktadır. Kuran okuyup, dua etmek de Ramazan ayında yapılacak ibadet arasında yer almaktadır.

        Ramazanda sahur ve iftar yapmak da bir ibadet sayılmaktadır. Ayrıca bol bol tesbih çekilebilir.

        RAMAZANDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

        Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ''Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.'' Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.

        Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah'ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah'tan başka ilah yoktur." anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

        Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
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        Haberler Güncel Ramazan Bayramı hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşyerleri okullar tatil mi?