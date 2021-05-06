Ramazan Bayramı hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşyerleri okullar tatil mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı bayramını da içerisine alan bir tam kapanma uygulandı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiğini, o gün okulların ve işlerin tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…
2021 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.