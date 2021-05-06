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    • 06.05.2021 09:43
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    'de dikkat çeken hareketlilik! Rus savaş gemisi Ege'ye doğru yol aldı

    Son dakika haberi... Rus donanmasına ait Novocherkassk isimli savaş gemisi Boğazı'ndan geçerek Ege'ye doğru yol aldı. Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

    Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi, boğazı geçerek Ege Denizi'ne yol aldı.

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    Haberler Güncel Çanakkale'de dikkat çeken hareketlilik! Rus savaş gemisi Ege'ye doğru yol aldı