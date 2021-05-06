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    • 06.05.2021 09:10
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    6 Mayıs ı ilkokul, ortaokul, lise ve nedir? ?

    online sınav sonuçları on binler tarafından bekleniyordu. Şimdi ise gözler yazılı sınav ve online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak. Peki 6 Mayıs ı ilkokul, ortaokul, lise ve nedir? ?

    takvim.com.tr
    6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir?

    6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ve online sınavda kimler 50 puanı geçti? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri hakkında açıklamalar haberimizde yer alacak. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. 2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek. Peki 6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?

    UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak.

    2. AŞAMA 23 MAYIS'TA

    2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek, salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkân vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.

        İlkokul Kategorisi

        31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

        Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan "Edep Diyarına Yolculuk" eserinden sorumlu olunacaktır.

        Ortaokul Kategorisi

        31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

        Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan "Edep Mektebi" eserinden sorumlu olunacaktır.

        Lise Kategorisi

        31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

        Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan "İletişim Nezaket ve Adab" eserinden sorumlu olunacaktır.

        Yarışma Teması

        Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

        Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

        Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır.

        6 MAYIS UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI
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        Haberler Güncel 6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?