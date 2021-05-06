6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ve online sınavda kimler 50 puanı geçti? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri hakkında açıklamalar haberimizde yer alacak. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. 2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek. Peki 6 Mayıs Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?
UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak.
2. AŞAMA 23 MAYIS'TA
2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek, salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkân vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.