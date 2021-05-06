UFKA YOLCULUK YARIŞMA TEMASI NEDİR?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır

6 MAYIS UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI



