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    • 06.05.2021 08:48
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    2021 yılı sınavı neler? online sınav sonuçları!

    6 Mayıs online sınav sonuçları! her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak. İşte ve online sınav sonuçları!

    takvim.com.tr
    2021 yılı Ufka Yolculuk sınavı 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri neler?

    6 Mayıs Ufka Yolculuk online sınav sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de olacak. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. İşte 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri ve Ufka Yolculuk 6 Mayıs online sınav sonuçları!

    UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak.

    2. AŞAMA 23 MAYIS'TA

    2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek, salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkân vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.

        YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELER?

        Türkiye genelinde her kategoride laptop, elektrikli kaykay, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ile il bazında ise binlerce ödül, 2. Aşama sınav sonuçlarına göre verilecek. 9. Ufka Yolculuk Türkiye geneli ödül töreni sağlık koşullarının el verdiği imkanlara göre 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Salgın hastalık kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ilk 3 derece ödülleri de dahil olmak üzere bütün ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacak.

        İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurulları tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecek.

        UFKA YOLCULUK YARIŞMA TEMASI NEDİR?

        Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

        Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

        Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır

        6 MAYIS UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI
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