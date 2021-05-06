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    • 06.05.2021 21:53
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    Başkan Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

    Son dakika haberi... Başkan , 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

    Şampiyonlarla iftar!

    Başkan , 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

    Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı 'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:

    "Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı