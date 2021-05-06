Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.