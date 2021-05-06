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    • 07.05.2021 00:21
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    91. sınav sonuçları açıklandı mı? nasıl öğrenilir?

    91. sınav sonuçları açıklandı mı? sınava giren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan'da gerçekleşti ve sonuçlar araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarının ne aman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 91. açıklandı mı?

    takvim.com.tr

    91. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. zel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Sınava giren adaylar ise sonuçları merakla bekliyor. Peki 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ÖGG SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

    Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

        Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ileozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durumsınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

        Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.

        Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

        - Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

        - Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

        - Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
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