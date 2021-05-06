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    • 07.05.2021 01:08
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    görüntü paylaştı: Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonları sürdürüyor

    Son dakika haberleri...  , 'ın kuzeyinde başlatılan nın zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

    Mehmetçik operasyonlara devam ediyor!

    (MSB), 'ın kuzeyinde başlatılan nın zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

    Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı görüntü paylaştı: Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonları sürdürüyor