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    • 05.05.2021 17:10
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    ! Bakan vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

    haberine göre Sağlık Bakanı , geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre geçtiğimiz hafta vaka sayısı en çok azalan iller İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

    İşte vaka sayısı en çok azalan iller

    Sağlık Bakanı , geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre geçtiğimiz hafta vaka sayısı en çok azalan iller İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
    Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.

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