Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre geçtiğimiz hafta vaka sayısı en çok azalan iller İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars. pic.twitter.com/e7xDJWuday — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2021