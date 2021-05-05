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    • 05.05.2021 11:00
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    , kimlere verilir? , bakiye sorgulama nasıl yapılır?

    Koronavirüs nedeniyle şubelere gitmeden maaşını çekmek ya da para yatırmak isteyen vatandaşlar , kimlere verilir? Sorusuna yanıt arıyor. PTT Bank ATM’lerinden bu kart ile işlemlerini kolayca yaparak şubeye girmeden ve çok sıra beklemeden halletmek isteyenler bir yandan da , bakiye sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamasını yapıyor. Peki bu karta kimler başvurabilir, hangi işlemler yapılır? Başvurular nereye yapılacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    PTT kartı nasıl alınır, kimlere verilir?

    PTT kartı nasıl alınır, kimlere verilir? PTT kart şifre alma, bakiye sorgulama nasıl yapılır? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs ile mücadele sürecinde temassız, hızlı ve kolay işlemler yapmak isteyenler PTT atmleri aracılığı ile halletmek istiyor ve PTT kart ile ilgili bilgiler araştırıyor. Peki bu kartı kimler çıkarabilir? İşte detaylar…

    PTT KART NEDİR?

    Şirketimiz bünyesindeki gerçek kişi posta çeki hesap sahiplerinin, hesaplarındaki bakiyeleri banka ATM'lerinden nakit çekim, yurtiçi/yurtdışı alışverişlerde nakit yerine kullanabilmesi ve Pttmatik'lerde nakit çekim ile birlikte fatura ödeme, anlaşmalı Kuruluş ödemeleri, aktarma vb. işlemleri yapabilmelerini sağlayan ödeme aracıdır.

    PTT KART ŞİFRE ALMA

    Şifrenizi 444 1 788 PTT Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da size en yakın PTT işyerinden alabilirsiniz. Şifrenizi PTT İşyerinden veya Pttmatik'lerden değiştiriniz. Güvenliğiniz için kartınızın şifresini diğer kişilerle paylaşmayınız.

    PTT KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    PTT kart başvurusu yapmak için ilk olarak PTT Posta Çeki Hesabı açılmak zorundadır.
    PTT kartının alınması için PTT şubelerine gidilmesi gerekir.
    Posta Çeki Hesabına ait PTT kartın tanımlanması için PTT şubesi üzerinden işlem yapılacaktır.
    PTT şubeleri üzerinden kart onaylaması gerçekleştirildikten sonra, bankomat ya da pttmatik cihazları üzerinden, kart şifresinin belirlenmesi gerekir.
    Kart şifresinin belirlenmesinin ardından, PTT kart ile istenilen tüm işlemler gerçekleştirilebilir.

        PTT KART İLE YAPILACAK İŞLEMLER

        PTT Bankomatları üzerinden gerekli tüm işlemler gerçekleştirilebilir.
        Pttmatik cihazları kullanılarak, doğal gaz, elektrik, su, internet ve GSM operatörlerinin fatura ödemeleri yapılmaktadır.
        HGS bakiye yüklemesi yapılabilir.
        Posta çeki bakiye sorgulaması yapılabilir.
        PTT Bonus kredi kartına ait taksitlerin ödemeleri gerçekleştirilebilir.
        PTT hesaplarında yer alan bakiyelerin çekilmesi için kullanılmaktadır.
        PTT hesabına para yatırmak için kullanılabilir.
        Anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarının taksit ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
        Mobil havale kabul işlemleri gerçekleştirilebilir.
        Ortak ve özel ATM'lerin tamamından para çekilebilir.
        Alışverişleri için POS cihazları üzerinden ödeme yapılabilir.
        Pttmatik cihazları üzerinden, anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri yapılabilir.
        Online olarak ya da PTT ATM'leri üzerinden, EFT ve havale para transfer işlemleri gerçekleştirilebilir.
        İnternet üzerinden online alışverişlerde kullanılabilir.
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        Haberler Güncel PTT kartı nasıl alınır, kimlere verilir? PTT kart şifre alma, bakiye sorgulama nasıl yapılır?