PTT KART İLE YAPILACAK İŞLEMLER

PTT Bankomatları üzerinden gerekli tüm işlemler gerçekleştirilebilir.

Pttmatik cihazları kullanılarak, doğal gaz, elektrik, su, internet ve GSM operatörlerinin fatura ödemeleri yapılmaktadır.

HGS bakiye yüklemesi yapılabilir.

Posta çeki bakiye sorgulaması yapılabilir.

PTT Bonus kredi kartına ait taksitlerin ödemeleri gerçekleştirilebilir.

PTT hesaplarında yer alan bakiyelerin çekilmesi için kullanılmaktadır.

PTT hesabına para yatırmak için kullanılabilir.

Anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarının taksit ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Mobil havale kabul işlemleri gerçekleştirilebilir.

Ortak ve özel ATM'lerin tamamından para çekilebilir.

Alışverişleri için POS cihazları üzerinden ödeme yapılabilir.

Pttmatik cihazları üzerinden, anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri yapılabilir.

Online olarak ya da PTT ATM'leri üzerinden, EFT ve havale para transfer işlemleri gerçekleştirilebilir.

İnternet üzerinden online alışverişlerde kullanılabilir.