PTT kartı nasıl alınır, kimlere verilir? PTT kart şifre alma, bakiye sorgulama nasıl yapılır? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs ile mücadele sürecinde temassız, hızlı ve kolay işlemler yapmak isteyenler PTT atmleri aracılığı ile halletmek istiyor ve PTT kart ile ilgili bilgiler araştırıyor. Peki bu kartı kimler çıkarabilir? İşte detaylar…
PTT KART NEDİR?
Şirketimiz bünyesindeki gerçek kişi posta çeki hesap sahiplerinin, hesaplarındaki bakiyeleri banka ATM'lerinden nakit çekim, yurtiçi/yurtdışı alışverişlerde nakit yerine kullanabilmesi ve Pttmatik'lerde nakit çekim ile birlikte fatura ödeme, anlaşmalı Kuruluş ödemeleri, aktarma vb. işlemleri yapabilmelerini sağlayan ödeme aracıdır.
PTT KART ŞİFRE ALMA
Şifrenizi 444 1 788 PTT Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da size en yakın PTT işyerinden alabilirsiniz. Şifrenizi PTT İşyerinden veya Pttmatik'lerden değiştiriniz. Güvenliğiniz için kartınızın şifresini diğer kişilerle paylaşmayınız.
PTT KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT kart başvurusu yapmak için ilk olarak PTT Posta Çeki Hesabı açılmak zorundadır.
PTT kartının alınması için PTT şubelerine gidilmesi gerekir.
Posta Çeki Hesabına ait PTT kartın tanımlanması için PTT şubesi üzerinden işlem yapılacaktır.
PTT şubeleri üzerinden kart onaylaması gerçekleştirildikten sonra, bankomat ya da pttmatik cihazları üzerinden, kart şifresinin belirlenmesi gerekir.
Kart şifresinin belirlenmesinin ardından, PTT kart ile istenilen tüm işlemler gerçekleştirilebilir.