İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını açıkladı Genelgeye göre tam kapanma döneminde marketler elektronik eşya, züccaciye, tekstil ürünleri satışı yapamayacak Zorunlu temel gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ürünler ve hayvan maması ise satın alınabilecek. Sigara satışı yasaklandı iddialarına dair de İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı'dan kritik açıklama geldi.



İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede zincir market ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağı açıklandı.