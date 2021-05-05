İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını açıkladı Genelgeye göre tam kapanma döneminde marketler elektronik eşya, züccaciye, tekstil ürünleri satışı yapamayacak Zorunlu temel gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ürünler ve hayvan maması ise satın alınabilecek. Sigara satışı yasaklandı iddialarına dair de İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı'dan kritik açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede zincir market ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağı açıklandı.
GENELGE 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen market tedbirleri konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği İçişleri genelgesinde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden aktarıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.
Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuvar, ev tekstili, oto aksesuvar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına asla izin verilmeyecek.