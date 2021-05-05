19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadelede tam kapanma uygulanırken resmi tatillerde de yapılan sokağa çıkma yasağının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıp dinlenmek istedikleri için 19 Mayıs tatili hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar…
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu kapsamda 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
19 MAYIS TARİHÇESİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.