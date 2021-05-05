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    • 05.05.2021 09:28
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    ? ? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde vaka sayılarını düşürmek amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağını merak eder oldu. Peki ? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    19 Mayıs resmi tatil mi?

    19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadelede tam kapanma uygulanırken resmi tatillerde de yapılan sokağa çıkma yasağının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıp dinlenmek istedikleri için 19 Mayıs tatili hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar…

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

    19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu kapsamda 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    19 MAYIS TARİHÇESİ

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

    Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

        1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülkemizin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyetteydi. Anadolu'ya düşman kuvvetleri henüz girememişti. Memleketin dört bir yanında bu işgallere karşı halk direniş göstermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmişti. Emrinde iki kolordu bulunmaktaydı. Bu görev Mustafa Kemal Paşa'ya gayet geniş yetkiler sağlıyordu.

        Paşanın Samsun'a yollanmasının gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarını yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktı. Mustafa Kemal Paşa ise ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

        İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk'ün attığı bu adımlarla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen sürecin başlangıcıydı.

        19 Mayıs, 1919 tarihinde bayram olarak ilan edilip kutlanmaya başlanmadı. Birçok milli bayramımız gibi 19 Mayıs da Cumhuriyetin ilanından sonra kutlanmaya başlandı.

        İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş'ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk'e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.

        Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Beşiktaş kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Ankara'da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' adı altında her yıl kutlanmasını önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak 1938 yılı haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı.
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