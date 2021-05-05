2007'de kentsel dönüşüm alanı, 2013'te riskli alan ilan edilen Fikirtepe'de dönüşüm sürecinde binlerce aile mağdur oldu. Mali gücü yetersiz firmaların bölgeye girmesi ve anlaşma sürecinde yaşanan problemler nedeniyle projeler yarım kalınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi.

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5 MİLYAR TL YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kasım 2020'de bölgeyi ziyaret ederek müjdeyi verdi ve "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz" dedi. Kurum, 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren 15 bin konutluk Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değerinin 5 milyar lira olduğunu, projenin etaplar halinde 3 yılda tamamlanacağını açıkladı.