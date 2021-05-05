İstanbul Fikirtepe'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesine başlanılması için riskli yapıların boşaltılması istendi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgede oturan kişilere "evleri boşaltın" tebligatı yolladı.
Bakanlık ekiplerince tek tek bina girişlerine asılan tebligatlarda vatandaşa 150 gün süre verildiği belirtilirken, "Yapıların tahliyesinin bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir" denildi. Bu süre sonunda evlerin boşaltılmaması durumunda elektrik, su ve doğalgazın kesileceği, tahliye ve yıkım için gerekli işlemlerin bakanlık tarafından yapılacağı ya da yaptırılacağı belirtildi.
1.300 YAPI YIKILACAK
Dün yapılan tebligat işlemleri konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, yaklaşık bin 300 yapıda 6 bin bağımsız birimin (ev-iş yeri) tahliye edileceğini söyledi.