Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğa'ın görüşme trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM SPUTNİK AŞISI
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışı aşılama sürecinin seyrine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." diyerek yanıt verdi.
Erdoğan, görüşmelerin yapıldığını, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek.