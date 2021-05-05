Erdoğan, görüşmelerin yapıldığını, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek.