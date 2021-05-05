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    SON DAKİKA: Başkan 'dan ile kritik telefon görüşmesi

    Son dakika haberleri... Başkan 'ın görüşme trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Sputnik V aşısının tedarikini ele aldı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada Putin'le Sputnik V aşıları konusunda görüşeceğini söylemişti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğa'ın görüşme trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    GÜNDEM SPUTNİK AŞISI
    Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

    ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
    Geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışı aşılama sürecinin seyrine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." diyerek yanıt verdi.

    Erdoğan, görüşmelerin yapıldığını, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek.

        Bazı ihtimaller diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile de bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum."
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