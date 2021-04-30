Son dakika haberleri... Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanamaya girdi. Tam kapanmanın ilk gününde Cuma namazı çıkışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"AŞI TEDARİĞİNDE SIKINTI VAR MI?

"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeterli derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ben sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek. Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum.

YERLİ AŞI NE ZAMAN?

Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Ben tabi Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney bir o kadar hayır dedi. E bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler yine farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil."

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA'DA NEREDE OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin 17 günlük tam kapanmadaki programını sorması üzerine ise "Tam kapanmada nerede olacağıma dair henüz kararımı vermedim. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim." dedi.