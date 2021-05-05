Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT şubeleri hizmet veriyor mu? İşte güncel çalışma saatleri…

Arama motorları üzerinden sıklıkla Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT şubeleri hizmet veriyor mu? Sorgulamaları yapılır oldu. Maaş çekme, fatura ödeme, evrak yollama, posta gönderimi ve alımı gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı PTT şubelerinin tam kapanmada çalışma durumu nedir, güncel çalışma saatleri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma genelgesinde muaf listesindeki yerler ve kişilerde PTT de yer alıyor. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri, olarak geçiyor.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam kapanma döneminde PTT'ler 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam edecekler.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.