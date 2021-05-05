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    • 05.05.2021 10:23
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    ? ? İşte güncel çalışma saatleri…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 26 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla tam kapanma uygulaması başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanmada bazı yerler muaf tutulurken bazıları ise kapandı. Peki ? İşlemleri olan vatandaşlar ni merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT şubeleri hizmet veriyor mu? İşte güncel çalışma saatleri…

    Arama motorları üzerinden sıklıkla Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT şubeleri hizmet veriyor mu? Sorgulamaları yapılır oldu. Maaş çekme, fatura ödeme, evrak yollama, posta gönderimi ve alımı gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı PTT şubelerinin tam kapanmada çalışma durumu nedir, güncel çalışma saatleri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma genelgesinde muaf listesindeki yerler ve kişilerde PTT de yer alıyor. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri, olarak geçiyor.

    PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

    Tam kapanma döneminde PTT'ler 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam edecekler.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

    Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

        1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

        1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

        1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

        1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
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        Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT şubeleri hizmet veriyor mu? İşte güncel çalışma saatleri…