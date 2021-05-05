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    , ’nin kanalında skandal sözler söyledi: Coronavirüs yaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de 'de

    , ’nin kanalında skandal sözler söyledi. Canlı yayında "Coronavirüs ağırlıklı olarakyaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de 'de" dedi. Sosyal medyada tepki fırtınası esti. O da özür dileyeceği yerde bu işten para kazanmayı denedi. Hepsini mahkemeye verdi.

    FATİH ULAŞ ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    Haltla ilişkiler!
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    , 'nin kanalında skandal sözler söyledi. Canlı yayında "Coronavirüs ağırlıklı olarakyaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de 'de" dedi. Sosyal medyada tepki fırtınası esti. O da özür dileyeceği yerde bu işten para kazanmayı denedi. Hepsini mahkemeye verdi.

    Halkla ilişkilerci Doç. Şeyda Taluk, CHP'nin 'sine çıktı. AK Parti seçmenine çirkin sözlerle sataştı. Kınayanları ise tek tek kayıt altına aldı.

    Sonra da avukatlarını adliyelere yolladı. Hepsine dava açtırdı. Sadece 'ndeki dosyaların sayısı 4 bine ulaştı...

    Şeyda Taluk'tan pes dedirten hareket!

    ASIL AMAÇ TAZMİNAT
    Hukukçular, Taluk'un bu yöntemle önemli miktarda para kazanmayı umduğu görüşünde: Davaları kazandığı taktirde her dosyadan 3-5 bin lira alsa 15-20 milyon cebinde...

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    Haberler Güncel Şeyda Taluk, CHP’nin kanalında skandal sözler söyledi: Coronavirüs yaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de AK Parti'de