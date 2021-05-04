CHP'li belediyeler skandallarını devam ettirmekte kararlı. Küçükçekmece Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle yardım kolileri dağıttı. Yardım kolilerini çöp arabasıyla taşıması ise tepkilere sebep oldu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin gıda yardım paketlerini çöp toplama araçlarıyla yapması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu skandal davranış büyük tepkiyle karşılandı..

BU İLK VUKUATI DEĞİL



Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını tamamlamış ve vatandaşların kullanımına açılan park görenleri şaşkına çevirmişti. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görülmüştü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etmişti.