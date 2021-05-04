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    • 05.05.2021 02:44
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    CHP'li Belediyesi hakaret eder gibi yardım yaptı! Ramazan kolilerini çöp arabasıyla dağıttılar

    CHP'li belediyeler skandallarını devam ettirmekte kararlı. Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle yardım kolileri dağıttı. Yardım kolilerini çöp arabasıyla taşıması ise tepkilere sebep oldu.

    CHP'li belediyeler skandallarını devam ettirmekte kararlı. Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle yardım kolileri dağıttı. Yardım kolilerini çöp arabasıyla taşıması ise tepkilere sebep oldu.

    'nin gıda yardım paketlerini çöp toplama araçlarıyla yapması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu skandal davranış büyük tepkiyle karşılandı..

    BU İLK VUKUATI DEĞİL


    Küçükçekmece Belediyesi 'ndeki 'nda başlattığı yenileme çalışmasını tamamlamış ve vatandaşların kullanımına açılan park görenleri şaşkına çevirmişti. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması ü PKK ve simgesini andırdığı görülmüştü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etmişti.

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    Haberler Güncel CHP'li Küçükçekmece Belediyesi hakaret eder gibi yardım yaptı! Ramazan kolilerini çöp arabasıyla dağıttılar