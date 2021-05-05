Pandemiyle birlikte milyonlar eve kapandı: Psikologlar da hem mesajlarla, hem de görüntülü olarak tedaviye başladı

Dünyayı sarsan Coronavirüs yüzünden insanlar evden dışarı çıkamadı. Tükenmişlik sendromu ve depresyon şikayetleri arttı. Vatandaşların kapısını çaldığı psikologların saatlik ücretleri ise cep yaktı! Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, bir seansı 600 lira olan psikologlardan yakındı.
Psikologların seans ücretleri muayenehanenin konumuma göre bile birbirinden farklıydı. Beylikdüzü'nde hizmet veren bir psikoloğun seansı 100 lirayken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bu rakam 300 liraya kadar çıktı!
Psikologların şartları da şaşkınlık yarattı. Bir psikolog internet sitesinde şartlarını şöyle sıraladı: İlk görüşmelerde ücretlerde indirim yapılmaz. Burada amaç danışanın terapi, değişim için motivasyonunun kalıcılığını anlamaktır. İlk 3 görüşmeden sonra indirim yapılabilir...