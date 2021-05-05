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    Pandemiyle birlikte milyonlar eve kapandı: Psikologlar da hem mesajlarla, hem de görüntülü olarak tedaviye başladı

    Dünyayı sarsan yüzünden insanlar evden dışarı çıkamadı. enmişlik sendromu ve depresyon şikayetleri arttı. Vatandaşların kapısını çaldığı psikologların saatlik ücretleri ise cep yaktı! Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, bir seansı 600 lira olan psikologlardan yakındı.

    Mesaj terapi
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    Dünyayı sarsan Coronavirüs yüzünden insanlar evden dışarı çıkamadı. Tükenmişlik sendromu ve depresyon şikayetleri arttı. Vatandaşların kapısını çaldığı psikologların saatlik ücretleri ise cep yaktı! Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, bir seansı 600 lira olan psikologlardan yakındı.

    Psikologların seans ücretleri muayenehanenin konumuma göre bile birbirinden farklıydı. Beylikdüzü'nde hizmet veren bir psikoloğun seansı 100 lirayken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bu rakam 300 liraya kadar çıktı!

    Psikologların şartları da şaşkınlık yarattı. Bir psikolog internet sitesinde şartlarını şöyle sıraladı: İlk görüşmelerde ücretlerde indirim yapılmaz. Burada amaç danışanın terapi, değişim için motivasyonunun kalıcılığını anlamaktır. İlk 3 görüşmeden sonra indirim yapılabilir...

        VATANDAŞLAR DERT YANDI
        "Hassas bir tedavi, paranoid şizofreni ve kronik depresyon tedavisi görüyorum. Doktor online görüşmede bana yalnızca kafasını sallıyor. Bir saatin sonunda 600 lirayı hesabına gönderiyorum..."

        "Neredeyse 1 yıla yakın 700 TL'ye terapiye devam ettim. Bunca sürenin sonunda terapiyi 2 haftada 1'e düşürdüğüm hafta, tam da o hafta terapiye zam geldi. 850 TL oldu."

        YENİ MODA ONLINE!
        Salgınla birlikte, terapiler de online ortama taşındı! Özellikle internet sitelerinde görüntülü, sesli görüşme ve mesajlaşma şeklinde yapılacak seanslar ortaya çıktı. 45 dakikalık görüşmelerin ücreti ise 180 liraya ulaştı.
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        Haberler Güncel Pandemiyle birlikte milyonlar eve kapandı: Psikologlar da hem mesajlarla, hem de görüntülü olarak tedaviye başladı