Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı. Sahiplerinin bile bilinmediği kripto paralar her geçen gün yeni milyarderler ortaya çıkardı... Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin (27) de onların arasında yer aldı...

Parayı 2015'te piyasaya süren Vitalik Buterin, dünyanın en genç kripto milyarderi unvanını aldı. Elindeki 333 bin 410 adet Ethereum ile 1 milyar doları aşkın serveti kaptı! Şu anki piyasa değeri 376 milyar dolar olan Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlıyor. 1994'te Moskova'da doğan ve Kanada'ya taşınan Buterin ailesini sır gibi saklıyor.

HACİM 5 TRİLYON!

Amerikalı ekonomist Jeffrey Tucker, kripto para hacminin 2.5 trilyon dolar olduğunu söyledi. "Ancak gerçek rakam 5 trilyon dolar olabilir. Çünkü tüm borsalar kayıtlı değil" dedi.

BITCOIN TAKASLI ARABA!

Türkiye'de kripto para çılgınlığı sınır tanımadı! Bu durum, ilanlara da yansıdı! İnsanlar, araba ve arsalarını Bitcoin ve Ethereum takasıyla satılığa çıkardı...