Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , kendi milyonerlerini yarattı! 'un kurucusu , 1 milyar doları aşkın servete ulaştı

    çılgınlığı dünyayı sardı. Sahiplerinin bile bilinmediği kripto paralar her geçen gün yeni milyarderler ortaya çıkardı... 'un kurucusu olan (27) de onların arasında yer aldı... Parayı 2015'te piyasaya süren Vitalik Buterin, dünyanın en genç kripto milyarderi unvanını aldı.

    Kripto milyarder!

    Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı. Sahiplerinin bile bilinmediği lar her geçen gün yeni milyarderler ortaya çıkardı... Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin (27) de onların arasında yer aldı...

    Parayı 2015'te piyasaya süren , dünyanın en genç kripto milyarderi unvanını aldı. Elindeki 333 bin 410 adet ile 1 milyar doları aşkın serveti kaptı! Şu anki piyasa değeri 376 milyar dolar olan Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlıyor. 1994'te 'da doğan ve 'ya taşınan Buterin ailesini sır gibi saklıyor.

    HACİM 5 TRİLYON!
    Amerikalı ekonomist , kripto para hacminin 2.5 trilyon dolar olduğunu söyledi. "Ancak gerçek rakam 5 trilyon dolar olabilir. Çünkü tüm borsalar kayıtlı değil" dedi.

    BITCOIN TAKASLI ARABA!
    'de kripto para çılgınlığı sınır tanımadı! Bu durum, ilanlara da yansıdı! İnsanlar, araba ve arsalarını ve Ethereum takasıyla satılığa çıkardı...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
    Haberler Güncel Kripto para, kendi milyonerlerini yarattı! Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, 1 milyar doları aşkın servete ulaştı