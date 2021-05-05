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    • 05.05.2021 19:11
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    'de vaka sayısı her 100 bin kişide 223.34'e düştü

    'de, vaka sayılarında geçen haftaya göre dikkat çeken düşüş yaşandı. 17- 23 Nisan haftasındaki verilere göre İzmir'de 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı, 335.09 olarak belirlenmişti. Bakan Koca'nın açıkladığı 24- 30 Nisan verilerinde ise bu rakam 223.34 olarak bildirildi.

    DHA
    İzmir'de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24- 30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

    Bakan Koca, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" mesajını paylaştı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 532,02, 'da 361.52, 'de 223.34 olarak belirlendi.

    Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu. Şırnak, , , Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

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    Haberler Güncel İzmir'de vaka sayısı her 100 bin kişide 223.34'e düştü