Türkiye, Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler aldı. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Yasaktan temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri muaf bırakıldı. Bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların ise 10.00- 17.00 saatleri arasında çalışacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, dün zincir ve süpermarketlerle ilgili yeni genelde yayınladı. 7 Mayıs'tan itibaren kısıtlama sırasında oluşabilecek yoğunlukları önlemek adına marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği vurgulandı.

PAZAR YERLERİ CUMARTESİ AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olacağını bildirdi.

GÖZLÜKÇÜLER AÇIK

İçişleri Bakanlığı ayrıca tam kapanmayla ilgili sıkça sorulan sorulara da yanıt verdi. Buna göre;

Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve gözlükleri zarar gören vatandaşların mağdur olmaması için için valilikler tarafından her ilçede bir nöbetçi gözlükçünün açık olması sağlanacak.

Elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri günlük iş planlarını denetimlerde gösterebilecek.

Çiftçiler, kısıtlamadan muaf olacak.

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER:

Sigara

Zorunlu temel gıda,

Temizlik ürünleri

Kozmetik ürünler

Hayvan maması

KIRTASİYE VE ZÜCCACİYE YASAK

Marketlerde satışı yasaklanan ürünler şöyle sıralandı: Alkollü ürünler, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, züccaciye.

CAN KAYBI DÜŞMÜYOR

Hindistan'da mutasyona uğrayan Coronavirüs, büyük yıkıma yol açtı. Vaka ve can kaybının zirve yaptığı ülkeden dün gelen manzara yürek yaktı. Son 24 saatte 357 bin 229 yeni vaka çıktı. 3 bin 449 kişinin de öldüğü açıklandı. Ülkedeki bir hayvanat bahçesindeki 8 aslanın da testi pozitif çıktı.

AŞIK ARA BİRİNCİ

Ülkeler, Coronavirüs'e karşı aşılamada gaza bastı. İtalya'daki Procida Adası ise bir ilki başardı. 10 bin 496 kişinin yaşadığı adada herkes aşılandı. İtalya basını adayı 'Covidsiz ada' olarak manşetlere taşıdı.

NOTLAR...

Nüfusunun tamamını aşılayan İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantı tespit edildi.

Danimarka, Hollanda ve Belçika, ABD'li Johnson and Johnson aşısının kullanımını durdurdu.

AB Komisyonu, onaylanan aşıları yaptıranların seyahat kısıtlamasının kaldırmalarını önerdi. Onaylanan aşılar arasında Sinovac ve Sputnik V yok.