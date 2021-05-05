Hıdırellez Hızır duası nasıl edilir? Hz. Hızır ve İlyas efsanesi nedir? Peygamber efendimiz zamanında da Hz. Hızır (A.S) yaşamış ve peygamber efendimiz vefat ettikten sonra Ehl-i Beyt'e gelerek taziyelerde bulunduğu söylenmiştir. 5-6 Mayıs'ta dileklerin dileneceği Hıdırellez'de Hızır duası nasıl edilir? Hz. Hızır ve İlyas efsanesi nedir? İşte cevabı!
HIDIRELLEZ BEREKET DUASI NEDİR?
Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;
-"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS"
Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah'a dua edersiniz. Allah'tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.